Cuma namazı kaçta oluyor? 3 Eylül cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı kaçta? Bugünkü cuma namazı Müslümanlar açısından daha bir kıymetlidir. Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden il il namaz vakitleri sorgulanmakta. Peki cuma namazı saati kaçta? Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 7 Mayıs Cuma namazı saati…

Cuma namazı saati kaçta 3 Eylül?

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:09

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 12:53

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:16

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:08

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:02

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:39

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 12:46

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:11

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:22

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:31

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:54

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:24

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3 Eylül Cuma hutbesi konusu

ALLAH İLİM YOLCUSUNA CENNETİ KOLAYLAŞTIRIR

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.”1

Aziz Müminler!

İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. Ahlak ve adabı ilimle kuşanır.

Kıymetli Müslümanlar!

İlmin kaynağı, Allah Teâlâ’dır. O, Alîm’dir, her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmî faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhûdedir ve ayet-i kerime gayet açıktır: “Onlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”3 buyrulur. Evet, ilim Yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde O’nun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak, dünya huzuru ve ahiret mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu, öylesine önemlidir ki Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır.

Aziz Müslümanlar!

Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız, okullarına kavuşuyor elhamdülillah! Ancak, çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım.

Bu vesileyle Cenâb-ı Hak’tan çocuklarımızı ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddî ve manevî hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz.

Cuma namazı kime fardır?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılması üzerine farzdır. İşte bir kişiye cuma namazı farz olması için aranan şartlar:

1. Müslüman olmak

2. Akıllı olmalı

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

4. Erkek olmak

5. Hür ve serbest olmak

6. Mukim olmak (misafir olmamak)

7. Sağlıklı olmak

8. Kör olmamak

9. Ayakları sağlam olmak

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)