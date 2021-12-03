Cuma günü yarı fiyatına! Bursa’da teleferikte ‘halk günü’ başlıyor

Yaklaşık 9 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun hatlarından biri olan teleferik, Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Oteller Bölgesi istasyonlarından oluşuyor. 20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleri ve şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta sunduğu eşsiz manzarayla yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara özel başlatılacak halk günü uygulamasını kamuoyuyla paylaştı. Resmi tatiller ve sömestr tatili hariç her cuma günü Bursa'da ikamet eden vatandaşların teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanacağını belirterek vatandaşlara keyifli yolculuklar diledi. Uygulama sayesinde 75 lira olan tam bilet fiyatı kampanya kapsamında 37.5 lira, 45 lira olan öğrenci bilet fiyatı da 22.5 lira bedelle satın alınabilecek.