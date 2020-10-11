Çukurova'da yer fıstığı üretim alanı genişliyor

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının Çukurova yüzde 50'sinin üzerindeki talebi karşılıyor, son 10 yılda önemli ölçüde artan verimlilikle fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü. Halen hasadı devam eden yer fıstığı ekim alanı 2010 yılında 107.650 dekardan bu yıl 250 bin dekara yükseldi. 11 yılda yaklaşık yüzde 152 artan yer fıstığı üretimi, dekar başına verim ve bu yıl 11 liralık kilogram fiyatı üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif ürün olarak yetiştirilen fıstık ekim alanlarının her geçen yıl arttığını söyledi.

Yer fıstığının hayvan yemi olarak, atıştırmalık ve yağ tüketiminde kullanıldığını belirten Bilgiç, ürün fiyatının üreticiyi mutlu ettiğini kaydetti.

Adana'nın üretimde ilk sırada yer alıyor. Bilgiç , bu yıl Türkiye'de hasattan 100 bin ton ürün beklendiğini söyledi.

Fıstığın üreticiden bugünkü fiyatlarla 11 liraya alındığını kaydeden Bilgiç, şöyle devam etti:

"Fıstık bu şekilde para kazanır ve üreticisine getirirse, ekim alanının artması bekleniyor. Ancak satın alınan ürünün sadece yaklaşık yüzde 30'u tescil ediliyor. Adana, Ceyhan ve Osmaniye borsaları 2019 yılında ürettiğimizin sadece üçte biri. yüzde 30 u kayıtlı, yüzde 70'i kayıt dışı ve fazla değil 20 kuruş destek verilse üretilen tüm fıstıklar tescil edilecek. Böylelikle devlet üreticilere verdiğinden fazlasını alacak. Fıstıkları kayıt dışılıktan kurtarmanın yolu bu. "