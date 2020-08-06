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Eğitim

Çukurova Üniversitesi yurdu var mı? | Çukurova Üniversitesi yakın KYK yurtları

KYK yurtları Çukurova |Üniversite kayıtları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 31 Ağustos’ta başlayacak. Üniversite tercihi yapanlar tercih ettikleri bölümler kadar gidecekleri şehirleri de yatından araştırmaya başladı. Özellikle aileler çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yurtları araştırmaya başladı. Pek çok kişi Çukurova Üniversitesi bünyesinde öğrenci yurdu olup olmadığını araştırıyor. İşte, Adana KYK yurtları.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:41:00 -
Çukurova Üniversitesi yurdu var mı? | Çukurova Üniversitesi yakın KYK yurtları

Adana Çukurova Üniversitesi adayla tarafından en çok incelenen üniversitelerin başında geliyor. Çukurova Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölgedeki yurtları araştırmaya başladı.

Çukurova Üniversitesi yurdu var mı? | Çukurova Üniversitesi yakın KYK yurtları

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü içerisinde Fevzi Çakmak Yurdu bulunuyor. Kampüs dışında da KYK yurtları ve özel yurtlar mevcut. İşte, Adana KYK yurtları ve iletişim bilgileri:

CEYHAN YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(322) 612-24-51, 0(322) 612-97-40, 0(322) 612-97-41

Faks: 03226126764

Adres: GAZİOSMANPAŞA MH. YURT SK.NO:1

KOZAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(322) 515-01-03, 0(322) 515-01-04, 0(322) 515-01-06

Faks: 03225150105

Adres: Çanaklı Mahallesi 10249.Sokak 2/A Kozan Meslek Yüksekokulu karşısı Kozan/ADANA

HACI SABANCI YURDU (ADANA)

Tipi : KIZ

Telefon : 0(322) 228-56-67, 0(322) 453-11-36

Faks: 03224598067

Adres: KURTULUŞ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:46 SEYHAN/ADANA

MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(322) 338-75-50

Faks: 03223387551

Adres:: BALCALI MAH MİTHAT ÖZSAN BULVARI NO:92 SARIÇAM /ADANA

KUT'UL AMARE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(322) 503-09-03

Faks: 03225030905

Adres: Çarkıpare Mh. 1265 Sk. No:1 Sarıçam - ADANA

ADANA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 03223386706

Adres: BALCALI MAH MİTHAT ÖZSAN BULVARI NO 90 SARIÇAM ADANA

FEVZİ ÇAKMAK YURDU(ADANA)

Tipi : KIZ

Telefon : 0(322) 338-63-15, 0(322) 338-63-16, 0(322) 338-67-04, 0(322) 338-70-15

Faks: 03223386158

Adres: ÇUKUROVA ÜNİV. KAMPÜSÜ BALCALI MAHALLESİ MİTHAT ÖZSAN BUL.NO:88/A-B-C-D-E SARIÇAM ADANA

SÜMER YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(322) 433-43-00, 0(322) 433-43-01, 0(322) 433-43-04

Faks: 03224334305

Adres: DÖŞEME MH.KURTULUŞ CAD.NO:20 SEYHAN / ADANA

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