Çukurova Üniversitesi yurdu var mı? | Çukurova Üniversitesi yakın KYK yurtları
KYK yurtları Çukurova |Üniversite kayıtları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 31 Ağustos’ta başlayacak. Üniversite tercihi yapanlar tercih ettikleri bölümler kadar gidecekleri şehirleri de yatından araştırmaya başladı. Özellikle aileler çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yurtları araştırmaya başladı. Pek çok kişi Çukurova Üniversitesi bünyesinde öğrenci yurdu olup olmadığını araştırıyor. İşte, Adana KYK yurtları.
Adana Çukurova Üniversitesi adayla tarafından en çok incelenen üniversitelerin başında geliyor. Çukurova Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölgedeki yurtları araştırmaya başladı.
Çukurova Üniversitesi yurdu var mı? | Çukurova Üniversitesi yakın KYK yurtları
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü içerisinde Fevzi Çakmak Yurdu bulunuyor. Kampüs dışında da KYK yurtları ve özel yurtlar mevcut. İşte, Adana KYK yurtları ve iletişim bilgileri:
CEYHAN YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(322) 612-24-51, 0(322) 612-97-40, 0(322) 612-97-41
Faks: 03226126764
Adres: GAZİOSMANPAŞA MH. YURT SK.NO:1
KOZAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(322) 515-01-03, 0(322) 515-01-04, 0(322) 515-01-06
Faks: 03225150105
Adres: Çanaklı Mahallesi 10249.Sokak 2/A Kozan Meslek Yüksekokulu karşısı Kozan/ADANA
HACI SABANCI YURDU (ADANA)
Tipi : KIZ
Telefon : 0(322) 228-56-67, 0(322) 453-11-36
Faks: 03224598067
Adres: KURTULUŞ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:46 SEYHAN/ADANA
MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(322) 338-75-50
Faks: 03223387551
Adres:: BALCALI MAH MİTHAT ÖZSAN BULVARI NO:92 SARIÇAM /ADANA
KUT'UL AMARE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(322) 503-09-03
Faks: 03225030905
Adres: Çarkıpare Mh. 1265 Sk. No:1 Sarıçam - ADANA
ADANA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 03223386706
Adres: BALCALI MAH MİTHAT ÖZSAN BULVARI NO 90 SARIÇAM ADANA
FEVZİ ÇAKMAK YURDU(ADANA)
Tipi : KIZ
Telefon : 0(322) 338-63-15, 0(322) 338-63-16, 0(322) 338-67-04, 0(322) 338-70-15
Faks: 03223386158
Adres: ÇUKUROVA ÜNİV. KAMPÜSÜ BALCALI MAHALLESİ MİTHAT ÖZSAN BUL.NO:88/A-B-C-D-E SARIÇAM ADANA
SÜMER YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(322) 433-43-00, 0(322) 433-43-01, 0(322) 433-43-04
Faks: 03224334305
Adres: DÖŞEME MH.KURTULUŞ CAD.NO:20 SEYHAN / ADANA
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