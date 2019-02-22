Çukurova "sürpriz" istemiyor





MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak ligin yenilgisiz tek takımı Çukurova Basketbol, galibiyet serisini 30 maça çıkarmak istiyor.

Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda çıktıkları 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadıkları 19 maçtan galibiyetle ayrılarak 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını anımsattı.

Ligde ve Avrupa'da yollarına "şampiyonluk" parolasıyla devam ettiklerini aktaran Torun, ligin 20. haftasında pazar günü deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'la yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Torun, teknik heyet ve sporcuların morallerinin yerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her 2 kulvarda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bu anlamda, ligin 20. haftasında konuk olacağımız Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek ligde ve Avrupa'daki galibiyet serimizi 30 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Ligdeki en zorlu maçlarımızdan biri için pazar günü sahaya çıkacağız. Rakibimiz karşısında ciddi bir oyun sergileyeceğiz. Elde ettiğimiz bir galibiyet serimiz var. Takım olarak bu serinin bozulmasını istemiyoruz. Oyuncularımın rakip karşısında hücumda ve defansta sergileyeceği etkili performanslar bizi galibiyete taşıyacaktır."