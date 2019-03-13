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Çukurova GİAD ile Büyükşehir hizmet binası yer tahsis protokolünü imzaladı

Adana’nın ilk ekonomi zirvesini hayata geçiren Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇGİAD) hizmet binası için yer tahsisi yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:38
Çukurova GİAD ile Büyükşehir hizmet binası yer tahsis protokolünü imzaladı

Adana’nın ilk ekonomi zirvesini hayata geçiren Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇGİAD) hizmet binası için yer tahsisi yapıldı. 27’nci yılında Çukurova GİAD ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında yer tahsisi protokolü imzalandı.


Kentteki bir otelde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya kentine, memleketine sayısız hizmetleri bulunan Çukurova GİAD’ın üyelerinin en büyük hayallerinden birinin dernek hizmet binası olduğunu söyledi. Bu hizmetin gerçekleşmesi için kendilerine arsa tahsisinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür eden Sakarya, “Sadece üyelerimize değil, Adana’mıza da hizmet edeceğimiz Çukurova GİAD Hizmet Binası’nın yakın zamanda temelini atıp, kısa sürede tamamlayarak kentimize kazandıracağız. Çukurova GİAD hiçbir zaman demeç derneği olmadı. Biz kendimizi kentimize, ülkemize hizmet etme noktasında bir dernek olarak görüyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar program ve proje yapma, hizmet üretme derneği olduk” dedi.


Çukurova GİAD’ın Adana’nın en etkin, proje üreten işadamı derneği olduğunu vurgulayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, projelerini anlattı. Çukurova GİAD’ın şehrin hizmetinde bir dernek olduğunu kaydeden Sözlü, “Çıtayı yükseltme noktasında hem iddialı, hem gayretli bir dernek. Hedeflediğiniz çıta Atatürk’ün muasır medeniyeti, çağdaş medeniyet ve ötesidir. Bunu sağlama noktasında Adana’da iş dünyasının, Çukurova GİAD’ın hedefinin olması şehrimiz açısından da önemlidir. Çukurova GİAD, eminim ki bu binasıyla Adana’nın köklü kurumlarından bir tanesi olması noktasındaki iddiasını, ilerleyen süreçte ortaya koyduğu fikirleri, hizmetleri, projeleriyle Adana’nın gerçek bir sivil toplum örgütü olarak yerini perçinleyecektir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Çukurova GİAD Hizmet Binası Arsa Tahsisi Protokolü Sözlü ve Sakarya tarafından imzalandı. Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Başkan Hüseyin Sözlü’ye Teşekkür Plaketi takdim etti.


Törene MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Cevheri Bucak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül, dernek kurucu üyeleri, geçmiş dönem başkanları, dernek üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:38
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