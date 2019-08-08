Çukurova Belediyesi’nde kiralık araç dönemi bitiyor

Çukurova Belediyesi’nde kiralık araç dönemi sona eriyor. Çukurova Belediyesi Meclisi, yeni araçlar alınarak, belediyenin araç parkının güçlendirilmesi konusunda Başkan Soner Çetin’e oy birliği ile yetki verdi. Başkan Soner Çetin, “Muazzam bir araç parkımız olacak ve belediyemizde hiç kiralık araç olmamasını sağlayacağız” dedi.

Çukurova Belediyesi, araç parkını güçlendirerek, kiralık araç dönemini bitirecek önemli bir adım attı.

Çukurova Belediye Meclisi, Ağustos ayının son oturumunda belediyeye yeni araçlar alınması konusunda Başkan Soner Çetin’e yetki verdi. Oy birliği ile alınan kararla; Zabıta, Ulaşım Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Sosyal Yardım, Park Bahçeler ve Veterinerlik müdürlüklerine yeni araçlar alınmasıyla ilgili Başkan Soner Çetin’e yetki verilmesiyle ilgili maddeleri görüştü. Yapılan oylamalarda, mecliste grubu bulunan partilere mensup tüm meclis üyeleri, Başkan Soner Çetin’e yeni araçların alınması konusunda yetki verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Çukurova Belediyesi’ne muazzam bir araç parkı kazandırmak istiyoruz. Amacımız, belediyemizin hiç kiralık araç kullanmaması. Bu uygulamadan belediyemiz büyük kazanç sağlayacak ve belediyenin mali durumu daha iyi duruma gelecek” dedi.

İlke olarak, araçları Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) sıfır olarak almayı istediklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Belki bazı araçlarda istisna olabilir. Özellikle, iş makinelerini daha uygun bulabilirsek, ikinci el araçları tercih edebiliriz” şeklinde konuştu.