Çukurova Basketbol'un rakibi Famila Schio - Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu- Türk temsilcisi Çukurova Basketbol, çeyrek finalde İtalya ekibi Famila Schio ile karşılaşacak



ANKARA (AA) - Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Çukurova Basketbol, çeyrek finalde İtalya'nın Famila Schio takımıyla eşleşti. FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Çukurova Basketbol, bu turda İtalya'nın Famila Schio takımıyla eşleşti. Çeyrek finallerin ilk maçları 7 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 14 Mart'ta yapılacak. Eşleşmeler şöyle:



BLMA (Fransa)-Carolo Basket (Fransa) Perfumerias Avenida (İspanya)-Nadezhda (Rusya) Çukurova Basketbol-Famila Schio (İtalya) Spar Citylift Girona (İspanya)-Lyon ASVEL Feminin (Fransa)



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