Çukurhisar Diş Kliniği’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi’nin Çukurhisar Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Çukurhisar Diş Kliniği, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın talimatı ile 2018 yılında mahallede bulunan eski belediye binası içerisinde hizmet vermeye başlayan klinikte, 4 yaşından itibaren tüm vatandaşların muayene ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor.

"Kent merkezimizde olduğu kadar kırsal mahallelerimize de ulaştırmak için çalışıyoruz"

Haftanın iki günü hasta kabulüne devam eden klinik hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları son derece önemsediğini belirterek, “Diş hekimi bir belediye başkanı olarak tüm çalışmalara hekim gözüyle bakıyorum. Kırsal mahallelerimize sağladığımız hizmetlerin kaliteli olması çok önemli. Çukurhisar Diş Kliniği de burada yaşayan vatandaşlarımıza büyük katkılar sağlıyor. Sosyal, kültürel ve rutin belediyecilik hizmetleri ile birlikte sağlık hizmetlerimizi, en az kent merkezimizde olduğu kadar kırsal mahallelerimize de ulaştırmak için çalışıyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda mesleğimin getirmiş olduğu bir hassasiyet söz konusu. Bu da sağlık hizmetleri alanında örnek bir belediye olmamız adına yaptığımız işlere olumlu yansıyor. 4 yaşından itibaren tüm Çukurhisarlı vatandaşlarımız burada kaliteli bir biçimde muayene ve tedavi olabiliyor. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da başarılı projeler geliştirerek örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çukurhisar Diş Kliniği’nin mahallelerine kazandırılmış olmasından dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.