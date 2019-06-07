0553 313 94 23

Çukurhisar Diş Kliniği’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi’nin Çukurhisar Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Çukurhisar Diş Kliniği, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

07 Haziran 2019 Cuma 14:28
Çukurhisar Diş Kliniği’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi’nin Çukurhisar Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Çukurhisar Diş Kliniği, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın talimatı ile 2018 yılında mahallede bulunan eski belediye binası içerisinde hizmet vermeye başlayan klinikte, 4 yaşından itibaren tüm vatandaşların muayene ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor.



"Kent merkezimizde olduğu kadar kırsal mahallelerimize de ulaştırmak için çalışıyoruz"


Haftanın iki günü hasta kabulüne devam eden klinik hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları son derece önemsediğini belirterek, “Diş hekimi bir belediye başkanı olarak tüm çalışmalara hekim gözüyle bakıyorum. Kırsal mahallelerimize sağladığımız hizmetlerin kaliteli olması çok önemli. Çukurhisar Diş Kliniği de burada yaşayan vatandaşlarımıza büyük katkılar sağlıyor. Sosyal, kültürel ve rutin belediyecilik hizmetleri ile birlikte sağlık hizmetlerimizi, en az kent merkezimizde olduğu kadar kırsal mahallelerimize de ulaştırmak için çalışıyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda mesleğimin getirmiş olduğu bir hassasiyet söz konusu. Bu da sağlık hizmetleri alanında örnek bir belediye olmamız adına yaptığımız işlere olumlu yansıyor. 4 yaşından itibaren tüm Çukurhisarlı vatandaşlarımız burada kaliteli bir biçimde muayene ve tedavi olabiliyor. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da başarılı projeler geliştirerek örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Çukurhisar Diş Kliniği’nin mahallelerine kazandırılmış olmasından dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı yaşandı
    1. Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı..
    2. Edremit’te temizlik çalışması
    3. CHP’li aday VIP’e alınmayınca ağzını..
    4. Bosna Savaşı'nda katledilen 8 kurbanın..
    5. Pençe Harekâtı'na ilişkin flaş açıklama
    6. Adana Demirspor Umut Bulut’a talip
    7. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    8. Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam..
    9. Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş..
    10. Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik..
    11. Cinayet hükümlüsü otelde tatil..
    12. Mensah’ın Bonservis Bedeli
    13. Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3..
    14. Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil..
    15. Mutfak masasında bulduğu toz elini..
    16. Salih Uçan, Empoli’ye veda etti
    17. Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı!
    18. Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri..
    19. Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
    20. Verimli böğürtlen hasadına kutlama
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı