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Sağlık

Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 08:51:46 -
Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç olan en son tıbbi teknolojik cihazları vatandaşların hizmetine sundukları belirtti. Vali İdris Akbıyık, “Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışıyla ilimiz genelinde sağlık hizmetleri yatırımlarına devam ediyoruz. Çukurca Devlet Hastanesine 384 bin 404 Türk Lirası değerinde yeni dijital röntgen cihazını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çukurca ilçesine hayırlı olsun” dedi.

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