Çukur dizisinde skandal! Gözümüze sokacaklar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile aynı gün ekranlara çıkan Süleyman Soylu'nun da 'lanet bir dizi' olarak tanımladığı Çukur dizisinde yine bir şiddet sahnesiyle ayrılık yaşanacak.
Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinde 'Karaca' karakterini oynayan Ece Yaşar kadın cinayeti ile diziye veda edecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'lanet' dediği Çukur dizisinde şiddet sahneleri bitmek bilmiyor.
Show TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinde ayrılıklar art arda gerçekleşiyor. Son olarak Celasun karakterini oynayan Kubilay Aka'nın diziden ayrılmasının ardından Ebru Yaşar da diziden ayrılıyor.
Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap soruyor. Aralarında arbede çıkan ikiliden Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.