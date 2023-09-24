Çuha çiçeğinin faydaları nelerdir? Faydası sizi sarsacak, böylesi hiç yok! Bu bitki herkesin ilgisini çekiyor

Çuha çiçeği, yaprakları taç şeklinde olan anahtar şeklinde bir şifalı bitkidir. Bu bitki Çuhgillerdendir ve bu türde yaklaşık olarak 500 bitki bulunmaktadır. Bu kadar çok türü olan aileden sadece 6′sı medikal anlamda kullanılmaktadır. Şifalı çuha çiçeği ve Büyük çuha çiçeği kullanılanlar arasındadır. Zehirli çuha çiçeği tentür yapımında kullanılmaktadır. Adi çuha çiçeği, Kulak çuha çiçeği ve Unlu çuha çiçeği diğer şifalı türlerindendir.

Çuha Çiçeği Faydaları

– Bayanların adet dönemlerinde yaşadıkları adet öncesi ağrı ve ödemlere iyi gelir. Ayrıca menopoz semptomlarını giderir.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Diyabet hastalığında oluşan sinirsel hasarlardan ayak ağrıları, kramp, uyuşukluk, karıncalanma gibi şikayetleri azaltır. Eklem kayganlığını arttırarak artritik eklem ağrılarını tedavi eder. Belirli nedenlerle oluşan boyun, sırt, omuz kireçlenmelerinin ağrılarını ortadan kaldırır. Eklem ağrılarını giderir.

– Özellikle yoğun çalışan kişiler için kronik yorgunluğu ortadan kaldırır.

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– Sürekli uyku ihtiyacı duyanların dinçleşmesini sağlar.

– Kanı inceltir, yüksek tansiyonu düşürür.

– Çuha çiçeğinin kalp krizi riskini azalttığını bilinmektedir.

– Alzehimer hastalığında yaşanan hafıza kaybını düzeltir,

– Anti-aging etkisiyle yaşlılığa karşı savaşır, yaşlanma etkilerini azaltır.

– Anti oksidan özelliği ile aşırı alkol ve sigara kullanımında oluşan toksit maddelerin etkilerini azaltmaktadır.

– Akne, egzama, sedef hastalığı, kaşıntı gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi eder. Saçları ve tırnakları besler. Çocuklarda hiperaktiviteyi azaltır.

– Çinko tabletleriyle beraber kullanıldığında akneleri iyileştirirken yeniden çıkmalarını da önlemektedir.

– Ayrıca çuha çiçeği obezite ve fazla kilolara karşı savaşan harika bir bitkidir.

– En önemli özelliği ise Multiple Sclerosis denilen MS hastalığının ilerlemesini durdurmaktadır.

Şifalı bitkiler arasında çuha çiçeğinden elde edilen yağ Multipl Skleroz denilen hastalığa omurilik sistemi rahatsızlığının tedavisinde çok etkilidir. Bitkisel ürünler içinde çuha çiçeği yağı ve çayı çok yararlıdır.

Çuha çiçeği yağı genelde sigara kullanan hastaları desteklemek ve nörodermatit bağışıklık sistemi bozukluklarının sebep olduğu hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Çuha çiçeği yağı günde üç defa olmak üzere yemeklerden sonra alınır. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu yağ yanı sıra çuha çiçeği çayı yapılarak da tüketilebilir.

Çuha çiçeği çayı için bitkinin kurutulmuş kök ve çiçekleri kaynatılarak elde edilir. Ayrıca bitkinin taze yapraklarından da çay yapılabilir. Bu çay sinirlerini rahatlatırken aynı zamanda da uyku getirmektedir. Köklerinden elde edilen haşlama taş düşürmeye ve idrar rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

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