Cudi Dağı yamaçlarında raket sesleri yükseliyor

Şırnak'ta düzenlenen "Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" ile Cudi Dağı etekleri raket sesleriyle yankılanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde 16 Mayıs'ta başlayan ve yarın sona erecek organizasyonda, Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu 2'si kapalı 6 kortta mücadele ediyor.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla son yıllarda yapılan sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan kentte, uluslararası tenis turnuvasının heyecanı yaşanıyor.

"Amacımız yetenekli sporcuları keşfetmektir"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine, federasyon olarak özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma politikalarına göre projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde Anadolu'nun her noktasında insanların sokaklarda tenis oynadığını görmek istediklerini kaydeden Durmuş, "O hayalleri kurduğumuz yerlerden biri de Şırnak." dedi.

Geçen yıl gerçekleştirilen ulusal turnuvanın ardından bu yıl da uluslararası turnuva düzenlendiğini aktaran Durmuş, tenisin tabana yayılması noktasında önemli bir proje olduğunu belirtti.

Dünya ve Avrupa arenasında teniste söz sahibi bir ülke olduklarını dile getiren "Ulusal ve uluslararası turnuvalardaki amacımız dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek ve yetenekli sporcuları keşfetmektir." diye konuştu.

Turnuvada, sevginin, barışın, dostluğun, arkadaşlığın kort içindeki rekabetin birlikte yapıldığı bir haftayı yaşadıklarını belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"Bugünün kazananları Şırnak'tan bu turnuvaya katılan 8 kızımız ve velileridir. Yine kazanan Şırnak, Türkiye herkesin izlediği turnuvadır. Federasyon olarak yapmak istediğimiz dünyanın en iyi sporcularını araştırırken, bunun sistemini kurarken, aynı zamanda bu sistemde ülkeyi en iyi tanıtabilecek projeler üretmek. Günün sonunda burada turnuva oynayıp Avrupa'nın kendi yaşıt çocuklarıyla arkadaş olmayı başaran çocuklarımız Şırnak'tan olacak. İnşallah bundan sonraki yıllarda Şırnak'tan Avrupa'ya açılacak sporcularımızı göreceğiz."

"Sporcu sayısında birçok ilden öndeyiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını, turnuvanın ülkenin en genç nüfuslu illerinden biri olan Şırnak'ta olmasının gençler açısından büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Turnuvanın başarıyla sürdüğünü anlatan Ayar, şöyle konuştu:

"Bugün tenis, yarın Şırnak'ta daha başarılı turnuvaların öykülerini dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Sporcu sayısında birçok ilden öndeyiz ve 50 bin lisanslı sporcuya yaklaştık. Bu aslında Şırnaklı gençlerin istikametinin ne olduğunu gösteriyor. Seneye inşallah 75-80 bin lisanlı sporcuyu konuşacağız. Daha çok çalışacağız."

"Organizasyon çok güzel"

Polonyalı sporcu Winston Bramley (13) de turnuvayı çok beğendiğini ve Şırnak'ın iyi bir organizasyona ev sahipliği yaptığını anlattı. Amacının turnuvayı kazanmak olduğunu dile getiren Bramley, bunun için çok iyi hazırlandığını bildirdi.

Turnuvaya Rusya'dan katılan Damian Medvedev (12) ise kenti ve tesisleri çok beğendiğini, turnuvada iyi bir derece almayı umduğunu ifade etti.

Bursa'dan gelen sporcu Duru Heper (14), umduğundan daha iyi bir şehirle karşılaştığını ifade ederek, "Organizasyon çok güzel, Şırnak'ı çok beğendim. Kortlar, ortam güzel. Turları geçmek istiyorum. Şampiyonluk hedefim." dedi.