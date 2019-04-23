Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
Çubuk Kaymakamlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceğinden haberimiz yoktu' ifadelerine yer verildi.23 Nisan 2019 Salı 21:28
Katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sözlerinin ardından Çubuk Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ilçeye gelişinden haberdar olunmadığı belirtilerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi beklenirken Kılıçdaroğlu'nun ilçeye geldiği ve spontane bir karşılama gerçekleştiği öğrenildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;
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