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Cübbeli'nin karşısında küçük dilini yutan İsmail Saymaz’dan müminlere ağır hakaret!

Cübbeli Ahmet Hoca’nın karşısına çıkınca, cemaatlere her zaman atılan iftiraları sıralayan ve aldığı cevaplar karşısında küçük dilini yutan İsmail Saymaz, Twitter’dan İsmailağa Cemaati’ne ağır hakaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:15
Cübbeli'nin karşısında küçük dilini yutan İsmail Saymaz’dan müminlere ağır hakaret!

 yeniakit.com.tr Global TV’de katıldıkları canlı yayında, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün karşısında adeta küçük dilini yutan, savurduğu yalanlar sonrasında özür dilemek zorunda kalan İsmail Saymaz isimli Aydın Doğan artığı sözde gazeteci, Twitter hesabından kinini kusmaya devam ediyor.

Ağır hakaret!

Saymaz, Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözlerini paylaştığı bir mesajında, İsmailağa Cemaati’ne ağır hakaret etti. Cübbeli Ahmet Hoca için, “geveledi” ifadesini kullanan Saymaz, cemaat için, “keko” kelimesini kullanarak ad hominem yaptı, acizliğini bir kez daha konuşturdu. Durum karşısında açıklama yapamayınca şahsa hakareti meşru gören Saymaz, hem kişiliğini hemde ilmî seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Saymaz, “Cübbeli Ahmet’e, ‘Cesedin çürümemesi fiziğe aykırıdır’ demiştim. O gün karşımda geveleyen Cübbeli, bir hafta sonra geçmiş cemaatin karşısına ‘Senin fiziğini yiyeyim’ diye bana cevap veriyor. Ben de böyle keko cemaat bulsam, değil ölüyü öptüm, ölüyü dirilttim derim.” diye yazdı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:15
  1. Aydın
  2. Global TV
  3. Cübbeli Ahmet Hoca
  4. Ahmet Mahmut Ünlü
  5. İsmail Saymaz

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  • şenay doğanşenay doğan21 dk önce
    cesedin çürümesi ne büyük bir nimettir ben allaha yalvarıyorum cesedimi en kısa sürede çürüt diye istisnalar hariç birgün her mezar kazılır ve üstüne inşaat yapılır cesedin çürümese senden asırlar sonra gelen nesil içinde bulunduğun mezarı kazsa bedenin ortaya çıksa o bu ellese incelese baksa iyi mi toprak olduğun zaman kimsenin eli sana uzanmaz kimse seni mahrem halde görmez tutuğu topraktır baktığı topraktır bedenin değildir CESEDLERİ CÜRÜTENE SONSUZ HAMDÜ SENALAR OLSUN allaha emanet olun
  • MâlumMâlum29 dk önce
    Bu adam fizik bildiğini zannediyor. Lanet olsun bilimperestlere!

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