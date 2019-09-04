Cübbeli'nin karşısında küçük dilini yutan İsmail Saymaz’dan müminlere ağır hakaret!

yeniakit.com.tr Global TV’de katıldıkları canlı yayında, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün karşısında adeta küçük dilini yutan, savurduğu yalanlar sonrasında özür dilemek zorunda kalan İsmail Saymaz isimli Aydın Doğan artığı sözde gazeteci, Twitter hesabından kinini kusmaya devam ediyor.

Ağır hakaret!

Saymaz, Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözlerini paylaştığı bir mesajında, İsmailağa Cemaati’ne ağır hakaret etti. Cübbeli Ahmet Hoca için, “geveledi” ifadesini kullanan Saymaz, cemaat için, “keko” kelimesini kullanarak ad hominem yaptı, acizliğini bir kez daha konuşturdu. Durum karşısında açıklama yapamayınca şahsa hakareti meşru gören Saymaz, hem kişiliğini hemde ilmî seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Saymaz, “Cübbeli Ahmet’e, ‘Cesedin çürümemesi fiziğe aykırıdır’ demiştim. O gün karşımda geveleyen Cübbeli, bir hafta sonra geçmiş cemaatin karşısına ‘Senin fiziğini yiyeyim’ diye bana cevap veriyor. Ben de böyle keko cemaat bulsam, değil ölüyü öptüm, ölüyü dirilttim derim.” diye yazdı.

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