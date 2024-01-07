Cübbeli- Enginyurt polemiği... Gökçek de katıldı

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın demeyin” sözlerine tepki göstermiş Meclis’te yaptığı konuşmada, “Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı’nız ‘Günaydın demeyin’ diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk’üm” demişti.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Ünlü, Enginyurt’u hedef alarak, “Senin adın bile Arapça, adın Cemal. Cemal, güzellik demek. Ben de bundan sonra sana Güzellik Enginyurt diyeceğim. Adını değiştir çabuk” demişti.

GÖKÇEK DE KATILDI

Cübbeli ile Enginyurt arasında geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen tartışmaya eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CÜBBELİ AHMET HOCA SEN BU YEL DEĞİRMENİNİ NEYE ÇEVİRMİŞSİN YA… ADAM ÇUKURA DÜŞSE DAHA İYİYMİŞ… GÜZELLİK HADi SIKIYORSA AHMET HOCA’YA CEVAP VERSENE SIKAR MI?" dedi.

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