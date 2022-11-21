Cübbeli Ahmet Hoca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Hastane odasından görüntülü mesaj gönderdi

Katarakt ameliyatına giren Cübbeli Ahmet Hoca, hastane odasından video mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cübbeli Ahmet Hoca'nın katarakt ameliyatına gireceği açıklanarak sevenlerinden dua talebinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca sol gözünden katarakt ameliyatı olmak üzeredir. Rûhu'l-Furkân Tefsîri'ni tamamlayabilmesi ve size daha nice eserler yazabilmesi için hayırlı duâlarınızı beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Saatler sonra Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımda Cübbeli Ahmet Hoca'nın ameliyattan çıktığı ve hastane odasından sevenlerine seslendiği video yayımlandı.

Sağlık durumu iyi

Cübbeli Ahmet Hoca, ameliyatının iyi geçtiğini ve hastanede kalacağını belirterek Çarşamba günü yapılan Mektubat dersine katılabileceğini söyledi. Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca, merhum Mahmut Efendi Hazretleri'nin kendisiyle ilgili olan anısını da paylaştı.