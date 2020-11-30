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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını kullanarak dolandırıcılık girişimi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını kullanarak dolandırıcılık girişimi

İnsanların dini duygularını istismar eden birkaç ahlaksızın, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbet programlarının yayınlandığı Lalegül FM'in adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:21:00 - 2020-11-30 18:28:18
Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını kullanarak dolandırıcılık girişimi

Cübbeli Ahmet Hoca ve sohbet programlarının yayınlandığı Lalegül Tv'nin adını kullanan bir grup ahlaksızın insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

'Zemzem hediye edeceğiz dediler'

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, kendisini 0552 385 90 75 numaralı hattan arayan kişilerin, Cübbeli Ahmet Hoca ve Lalegül FM tarafından kurulan Kur'an kursu için para yardımı istediklerini söyledi.

"Beni aradıklarında aklıma hiç şüphe gelmediği için kabul ettim. İban numarası vererek para yatırmamı istediler. Makbuzu zemzem hediyesi ile birlikte elden teslim edeceklerini söylediler. Banka yoluyla para göndermeyi bilmediğim için elden ödeme ile hayırda bulunmak istedim. Telefonu yüzüme kapattılar ve numaramı engellediler."

'Bizimle ilgisi yok'

Söz konusu numaraya ilişkin daha önce de şikayet aldıklarını belirten Lalegül FM yetkilisi ise "Numaranın bizimle ya da Cübbeli Ahmet Hocamız ile hiçbir ilişkisi ve ilgisi bulunmamaktadır. Bize ve Hocamıza gönül veren vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Gerekli hukuki işlem ise tarafımızdan en kısa sürede başlatılacaktır."

 

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