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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na tokat gibi sözler! 'Bugünkü Saadet yönetimi...'

Cübbeli Ahmet Hoca, Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Saadet Partisi'nin nasıl raydan çıktığını tane tane anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:27:00 - 2023-02-28 16:34:19

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan Hoca'nın vefat yıldönümünde insanlarla alay eder gibi paylaşımlarda bulundu.

CHP ile aynı masada oturup, LGBT'li sapkınları destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ni vadetmek, başörtüsü kapsamındaki anayasal güvenceye karşı durmak gibi Erbakan Hoca ile hiçbir şekilde yan yana koyulamayacak icraatlara imza atan Karamollaoğlu'na tepki, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Bugünkü Saadet yönetimi teröristlerle, İranla iş tutuyor. Müslüman diye oy verdirtip meclise soktukları adamlar CHP’ye geçti, yalan yanlış tefsirleri savunuyorlar." dedi.
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