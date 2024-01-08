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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kasım Süleymani mesajı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kasım Süleymani mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 19:23:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kasım Süleymani mesajı!

Sosyal medya hesabından Kasım Süleymani'nin konuşmasının yer aldığı bir videoyu paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaştığı videoda Süleymani, şu ifadeleri kullanıyor:

Zafer Şiilerindir. Sunniler, Yahudiler, Hristiyanlar, doğudan batıya tüm dünya bir araya gelse yine de Şiilerin önünde duramazlar. Bu bir ilahi emirdir.

Cübbeli Ahmet Hoca videoya şu mesajı ekledi:

Kâsım Süleymânî'nin Sünni Müslümanları Yahûdî ve Hristiyanlarla eş tuttuğu şu beyânını dinleyenler, ona şehîd demek şöyle dursun, bakalım Müslüman diyebilecekler mi?


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