Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kasım Süleymani mesajı!

Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaştığı videoda Süleymani, şu ifadeleri kullanıyor:

Zafer Şiilerindir. Sunniler, Yahudiler, Hristiyanlar, doğudan batıya tüm dünya bir araya gelse yine de Şiilerin önünde duramazlar. Bu bir ilahi emirdir.

Cübbeli Ahmet Hoca videoya şu mesajı ekledi:

Kâsım Süleymânî'nin Sünni Müslümanları Yahûdî ve Hristiyanlarla eş tuttuğu şu beyânını dinleyenler, ona şehîd demek şöyle dursun, bakalım Müslüman diyebilecekler mi?



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