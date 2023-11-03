  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail'den skandal bitmiyor: ABD'nin 6 İHA'sı Gazze'de uçuyor! Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme!

Güney Kore Polonya’ya silah satışı yapacak: Haberi alan, bankalar ip gibi sıraya dizildi! 22.7 milyar dolar

İsrail'i ziyaret eden Blinken'dan iki yüzlü Filistin açıklaması

Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini ilişkin öngörü, yapılan açıklama: Fitch yükseltti, Türkiye'ye duyurdu!

CHP'deki seçim öncesi olay afiş! Dalga konusu oldu

Son dakika... Katil Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

ABD insansız hava araçları Gazze semalarında!

'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması

Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Gazze uyarısı!

Enflasyon sonrası emekli ve memur maaşları resmen değişti! İşte meslek meslek yeni aylık tablosu
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne yönelik beklenen açıklama geldi!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne yönelik beklenen açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 23:59:00 - 2023-11-04 00:01:00
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne yönelik beklenen açıklama geldi!

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati'nin kendisine yönelik iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kendisine yönelik eleştirilerde bulunan İsmailağa Cemaati'ne karşı akşam saatlerinde açıklamada bulunacağını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İsmailağa tarafından kendisine iftira atıldığını belirten Cübbeki Ahmet Hoca, Gazze'nin katil İsrail tarafından bombardıman altında tutulduğu şu günlerde konuşmayacağını söyleyerek şöyle dedi:

İsmailağa Câmiası’nın şahsımı hedef alarak yayınladığı yazıda, ne kadar tenâkuza düştükleri ve yalan beyânlarda bulundukları hususunda birçok cevâbım ve iknâ edici delillerim hiç şüphesiz mevcuttur.

Bu hususta bir konuşma yaptığım zaman inat edenler dışında iknâ olmayacak bir kimse kalmayacağını kesinlikle biliyorum. Bu fakîri Allâh için seven ve sohbetlerimizden istifade eden kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim ki; ciğerlerimizin parçalandığı şu mahzûn günlerimizde böyle bir açıklama yaparak birçok din düşmanı kanallara bu haberi düşürüp bana hakaret edilmesine, ana avrat sövülmesine ve İslâm'ın aleyhine bunca yorum yapılmasına sebep olanlar, İsmailağa Câmiası içinde kimler ise onları Allâh-u Teâlâ'nın adâletine ve sizlerin takdîrine havâle ediyorum.

Gazze’nin yandığı, Müslümanların üzerine bomba yağdığı ve Mescid-i Aksâ’nın ağladığı şu hassas dönemde, bu konuya girmemeye ve Gazze kurtularak Müslümanların güven içerisinde evlerine girebildikleri hayırlı günleri gördükten sonra onların bu yazılarına reddiye mâhiyetindeki görüşlerimi inşâallâh kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiş bulunmaktayım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ açıklaması: Hamdolsun bu da hâsıl oldu
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ açıklaması: Hamdolsun bu da hâsıl oldu

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ açıklaması: Hamdolsun bu da hâsıl oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail protestosunda yaşananlara sitem: İslam'da bu var mı?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail protestosunda yaşananlara sitem: İslam'da bu var mı?

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsrail protestosunda yaşananlara sitem: İslam'da bu var mı?

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Milli Gazete'ye: Hakkımı helal etmiyorum!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Milli Gazete'ye: Hakkımı helal etmiyorum!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Milli Gazete'ye: Hakkımı helal etmiyorum!

Seren Serengil Cübbeli Ahmet Hoca’dan şikayetçi oldu
Seren Serengil Cübbeli Ahmet Hoca’dan şikayetçi oldu

Sosyal Medya

Seren Serengil Cübbeli Ahmet Hoca’dan şikayetçi oldu

Cübbeli Ahmet Hoca, "Rabbimize sonsuz hamd olsun" diyerek flaş gelişmeyi duyurdu! Apar topar oraya götürdüler
Cübbeli Ahmet Hoca, “Rabbimize sonsuz hamd olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdu! Apar topar oraya götürdüler

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, “Rabbimize sonsuz hamd olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdu! Apar topar oraya götürdüler

Cübbeli Ahmet Hoca öyle bir şey söyledi ki! "Günde 5 bin Allah desen de…"
Cübbeli Ahmet Hoca öyle bir şey söyledi ki! “Günde 5 bin Allah desen de…”

Sosyal Medya

Cübbeli Ahmet Hoca öyle bir şey söyledi ki! “Günde 5 bin Allah desen de…”

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Mahrem konuları açtı
İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Mahrem konuları açtı

Gündem

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Mahrem konuları açtı

'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması
'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması

Gündem

'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23