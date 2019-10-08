Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 'işgal' uyarısı

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna katılacak askerlerimize dua etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, 6 Ekim Pazar günü yaptığı sohbetinde Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik, başlatmak üzere olduğu Barış Pınarı Haraketı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak operasyona katılacak askerlerimize dua etti.

"Oralar korunmazsa buralar işgal olur"

Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerine yaptığı 30 bin tırlık yardıma dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, "Rabbim askerimizi selametle Güvenli Bölge'yi tesis ederek çıkmaya muvaffak eylesin. Bu vatan hepimizin vatanı oralar korunmazsa buralar işgal olur. Bizim oralarda çoluğumuz çocuğumuz Mehmetçik, boşuna şehit olmuyor, gazi olmuyor. Akan her damla kan çok kutsal kandır. Çünkü, bu zikirleri bu namazaları bu medreseleri onlar koruyor. Onun için askere çok dua edeceğiz. Biz koruyan polislere çok dua edeceğiz. Amerika 30 bin tır destek verdi bunlara. Fırat'ın doğusunda tehlike çok büyük. Bunları askerimize karşı kullanacaklar. Allah askerimizi oradan selametle çıkarsın."

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın askerlerimiz için yaptığı o duası...

"Yakında yapılacak ve inşâallah zaferle sonuçlanacak Fırat’ın doğusu operasyonunun diğerleri gibi olmayacağı ve hepsinden önemli olduğu anlaşılmaktadır. Onun için tüm Müslüman vatandaşlarımız devletimizin ve askerlerimizin arkasında yekvücut olmalıdır. Bu arada Türk askerinin ‘Kürdistan’ adı altında aslında siyonistan olan siyonistlerle savaştığı unutulmamalıdır. Bu harekât Türk askerinin yapacağı en büyük cihattır. İşte vatanın bölünmemesi ve kutsallarımızın müdâfaası husûsunda cihat görmek isteyenler Türk ordusunun yapacağı bu cihâdı görmelidirler ve desteklemelidirler. En büyük mesele ise; bu arada Siyonistlerin ülkemize, milletimize ve hükümetimize yapmaya çalıştığı ekonomik darbeler ve iç kargaşalar olacaktır ki bu hususta herkes uyanık olmalıdır. Maddî olarak ne zarar gelse de bunu sîneye çekmeli, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir keyfi, hiçbir rahatı tercih etmemeliyiz. Rabbimiz, Müslüman Türk ordumuza âcil muzafferiyetler ihsân eyleyip siyonizmi, uşaklarını ve içimizdeki destekçileri olan vatan hâinlerini kahr-u perîşân ederek bizlere vatanımızda emân ve sukûnet ihsân eylesin. Âmîn!"