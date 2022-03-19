Cübbeli Ahmet Hoca’dan ‘atıyorum’ diyenlere tepki: Neyi atıyorsun sen?
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı son sohbetinde ‘Atıyorum’ tâbirini kullanmak doğru mudur?’ sorusuna cevap verdi.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 10 Mart’taki sohbet programında ‘Atıyorum’ tâbirini kullanmak doğru mudur?’ şeklindeki soruya ayrıntılı olarak cevap verdi.
“İbadetinize güvenmeyin”
“Atıyorum uyduruyorum demektir. ‘Atıyorum’ ne demektir, neyi atıyorsun ya?” diye soran Ahmet Hoca, şunları söyledi:
“Dersen ki; 10 bin sevap, 100 bin sevap… Ne olacak hacı abi? Neyi öyle atıyorsun? Sen bana ‘uyduruyorum’ diyorsun. Sen benim kaynaklarıma ‘uyduruyorsun’ diyorsun. İlmi Hicâzî tanıyor musun? ‘Tanımıyorum!’
Yapmayalım böyle, insanları ibadetten soğutmayalım. Kul haklarının önemini beyan edelim, ibadetinize güvenmeyin.”