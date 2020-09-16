Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edilince gözler Lalegül TV ve Cübbeli Ahmet Hoca’ya çevrildi.

Tele1 ve ABC Gazetesi gibi solak medya söz konusu şirketin Cübbeli Ahmet Hoca’ya ait olduğunu iddia etti. Skanda iddia sosyal medyada da gündem oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, söz konusu şirketin kendisiyle bağlantılı olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar: 'Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda Lalegül ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı.' dediler" açıklamasında bulundu.

"Tümü yalan ve iftiradan ibarettir"

Söz konusu iddiayı dillendiren ‘Celal Eren’ isimli gazeteciye de tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir" ifadelerini kaydetti.