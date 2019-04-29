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Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...

Bölücülere alenen destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdiği için PKK'lıların hedef aldığı Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı. Ahmet Hoca, "Benim derdim asla siyaset değil, vatanımın bölünmemesi. Ben Allah için uyarıyorum." dedi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:10

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine yapılan eleştirilere sert bir dille cevap verdi. "Benim derdim vatanın bölünmemesi" diyen Ahmet Hoca, "Benim derdim; Kürdistan üzerinden ABD'nin, Mossad'ın, Yahudi'nin planlarının bozulmasıdır." ifadelerini kullandı.

'Bağrışımız asla siyasi değildir'

Cübbeli Ahmet Hoca son günlerdeki öfkeli halinin sebebini şöyle anlattı: "Bağrışımız, çağrışımız asla siyasi değildir. Millî saiklerledir."

'Ben Allah için uyarıyorum'

Cübbeli Ahmet Hoca kirli ittifaklar peşinde olanlara uyarıda bulunarak, "Cumhur İttifakı, beka sorunu nedeniyle önemlidir. Bu ittifaklar bozulup da yeniden yelpazeyi genişletelim diye FETÖ'cü, PKK'cı falan karman çorman eskisi gibi birleşirse iş çok kötü noktalara gidebilir. Ben Allah için uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

'Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz'

Dış güçlerin müdahalesi nedeni ile ekonomimizin bozulabileceğine işaret eden Ahmet Hoca, "Az yiyeceğiz. Az içeceğiz. Kendi lüksümüzden taviz vereceğiz. Eski bolluk olmayabilir. Et yenmez börek yenir. Börek de olmaz kuru ekmek yenir. Teröristi sevenleri bir yana bırakın, teröristi sevenlere bile taviz vermeyeceğiz. Vatanımızı asla böldürmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Terör örgütlerinin Türkiye'ye düşman olduğu kadar İslam'a da düşman olduklarını ifade eden Ahmet Hoca, "Mossad'ı, CIA'i her yer çalışıyor. Allah muhafaza vatanı ele geçirdiklerinde ezan mı okutacaklar sana? Cuma'mı kıldıracaklar? Sohbet mi yaptıracaklar? Ne zannediyorsunuz yani?" dedi.

'Müslüman kötülere alet olmaz'

Müslümanların her zaman uyanık olmaları gerektiğini hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca sözlerine şöyle devam etti:

"Saadet'e rey veren kardeşlerimiz büyük bir yanlış yaptılar. Biz uyardık. Bütün reddiyelerimizi alenen yaptık. Efkan Ala'sından yapmadım mı? Egemen Bağış'ından yapmadım mı? O sohbetlerimizde bu iş geri gidiyor, bereketimiz kaçıyor, Allah yardım etmeyecek demedim mi? Gelinen noktada şerre alet oldular. Müslüman akıllı olmalıdır. Körü körüne gitmek olmaz. Onlar bu yanlışa alet oldular. Allah onları da mağfiret eylesin. Bir daha da böyle yanlış yapmaktan muhafaza eylesin."

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:10
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