Cübbeli Ahmet Hoca: Canan Kaftancıoğlu milli bir sorun!

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Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yaptığı sohbeti yayınlayarak, “C. Kaftancıoğlu hakkında adalet Cübbeli Hoca'nın beyanından 3 yıl 1 ay sonra tecelli etti ama bakalım hüküm uygulanacak mı?” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılamadan 1 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu şovu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'in önüne basını toplayıp işi şova çevirerek, karara karşı çıktıklarını belirtti. Bazı muhalif isimler de Yargıtay'ın kararı üzerinden AK Parti hükümetini hedef alırken Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

2019 yılında yaptığı bir sohbeti yeniden yayınlayan Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımına “C. Kaftancıoğlu hakkında adalet Cübbeli Hoca'nın beyanından 3 yıl 1 ay sonra tecelli etti ama bakalım hüküm uygulanacak mı?” notunu düştü.

Kaftancıoğlu dini ve milli meseleleri hedef alıyor

Sohbetinde, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından dini ve milli konularla ilgili yaptığı paylaşımlara tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, bu durumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Müslümanların boğaz kestiğini, devletin seri katil olduğunu söyleyen ve vatanı koruyup şehit olanlarla ilgili skandal söylemlerde bulunan Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarının milli bir sorun olduğunu belirtti.

Sözde Ermeni soykırımını kabullenip Osmanlı'yı katil gösterdi

Cübbeli Ahmet Hoca, Ermenilerin sözde soykırıma uğradığını söyleyerek ecdadımız olan Osmanlı’yı katil gösteren Kaftancıoğlu’nun “Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha” şeklindeki paylaşımı ile darbeye karşı çıkan vatandaşları hedef almasıyla ilgili şöyle konuştu:

Herif kalkmış uçakları kaçırmış, askerim diye eşkıya FETÖ’cüler millet bomba yağdırdı. 250 kişiyi şehit ettiler. Sen şimdi buna numara mı diyorsun yani? Bu kadar insanın kanı gitti, bu milet dışarı çıkmasaydı ne olacaktı?

Cübbeli Ahmet Hoca konuşmasının devamında, “Bunları birleştirdiğiniz zaman milli bir sorun ortaya çıkıyor.” dedi.