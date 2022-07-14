Cübbe ve sarık düşmanı Zafer Partili İlahiyatçıdan haddi aşan çağrı! 'Tarikatları ve Kur'an kurslarını kapatın'

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"Biz ümmet değil milletiz. Ümmetçilik İslam dünyasının laik ülkesi Türkiye'yi tehlikeye sürükler." deyip, yüce Kur'an'ı ezberleyip icazet törenlerine katılan hafızları, "Hafızlık ibadet değildir. Gösteriler ibadetin boyutlarını aştı, devlete meydan okumaya dönüştü.” sözleri ile hedef gösteren Zafer Partisinin İlahiyatçısı Prof. Dr. Şahin Filiz, şimdi de ehl-i sünnet tarikat ve cemaatleri hedef alarak, "Laik cumhuriyete sözlü ve yazılı olarak saldıran tarikatlar, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten kapatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Veryansın TV aracılığı ile kamuoyunu sapkın fikirlerini zehirleyen Zafer Partili İlahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, haddi aşan ifadelerle ehl-i sünnet cemaat ve tarikatların kapatılması için çağrıda bulundu.

'Çoğu sürekli bu suçu işliyor'

Yazısında, birkaç münferit sapkınlık üzerinden tüm tarikat ve cemaatleri hedef alan Prof. Filiz, " Cumhuriyetimize, mevcut anayasal düzene, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne tarikatlardan gelen sözlü ve yazılı saldırılar, hukuki olarak mutlaka cezalandırılmalı; bu suçu işleyen tarikatlar (ki çoğu sürekli bu suçu işliyor) mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten kapatılmalıdır." dedi.

Cübbe ve sarık düşmanı İlahiyatçı!

Geçtiğimiz haftalarda icazet törenine katılan hafızların cübbe ve sarık takmasından rahatsız olan Prof. Filiz, Kur'an kurslarının kapatılmasını isteyecek kadar da düşmanlık güttü:

Vakıf veya dernek adı altında tarikat faaliyetleri yapılmasına izin verilemez. Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı izni olmadan hiçbir tarikat ya da cemaat din dersleri, Kur’an Kursu veya din eğitimi veremez, vermemelidir.

Tarikatların yurtlar, öğrenci evleri ya da kamplar yapması düşünülemez. Özel öğrenci yurtları tarikat eğitimi merkezleri olamaz.

Çocuklarımızın her türlü istismarını önlemek için yatılı Kur’an kursları uygulamasından vazgeçilmelidir. Özellikle tarikatların yatılı Kuran kursu açmaları ve işletmelerine kesinlikle izin verilmemelidir.

Yalnız Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uhde ve yetkisinde olması gereken Kuran kurslarında, felsefe, sosyoloji, İnkılâp Tarihi, vatandaşlık Bilgisi gibi, çocuklarımızı çağdaş Türkiye yurttaşı olmaya hazırlayacak dersler mutlaka konulmalıdır.