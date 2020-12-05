CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 7 farklı kadroda alım yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Adalet Bakanlığı personel alımları Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler doğrultusunda başvurular 27 Kasım 2020 tarihinden 11 Aralık 2020 (23:59:59’a kadar) tarihine kadar e-devlet üzerinden alınacak.

CTE memur alımı başvuru nasıl yapılır?

CTE memur alımı başvurusu için adayların e-devlet sistemine giriş yapması ve iş başvuru ekranından başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Posta yoluyla ya da şahsen başvurular kabul edilmiyor. Adayların öğrenim durumları ise Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığıyla 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı web servisleri aracılığıyla alınacak.

CTE memur alımı başvuru şartları

Çok sayıda aday tarafından CTE memur alımı şartları da merak ediliyor ve araştırılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor. Bunun için Türk vatandaşı olma, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınmış olması ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olunması gibi şartlar aranıyor. Aranan diğer şartlar ise şöyle:

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)