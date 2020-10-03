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Spor CSKA Moskova'da 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

CSKA Moskova'da 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:18:46 -
CSKA Moskova'da 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen 3 basketbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Semyon Antonov, Nikola Milutinov ve Janis Strelnieks'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

3 basketbolcunun takımdan izole edildiği ve protokoller gereği test sonuçlarının ikinci doğrulamasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, genç takımda forma giyen 7 oyuncunun test sonuçlarının da pozitif çıktığı ifade edildi.

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