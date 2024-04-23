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Dünya Crystal Maze-2 balistik füze başarısını duyurdular!
Dünya

Crystal Maze-2 balistik füze başarısını duyurdular!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 22:50:00 -
Crystal Maze-2 balistik füze başarısını duyurdular!

Hindistan, 250 kilometre menzilli balistik füzesi Crystal Maze-2'yi başarıyla test etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Crystal Maze-2'nin test fırlatışının başarıyla icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu orta menzilli balistik füzenin testinin operasyonel kapasitesini kanıtladığını kaydetti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu test, operasyonel hazırlığın altını çiziyor ve teknolojideki gelişmeleri sergiliyor." ifadesini kullandı.

Hindistan, 4 Nisan'da da yeni nesil yerli balistik füzesi Agni Prime'ın uçuş testinin başarıyla yapıldığını açıklamıştı.

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