Cristoph Daum’dan kötü haber!

Türkiye'de üç farklı takımda görev yapan ve üç şampiyonluk elde eden Alman futbol adamı Cristoph Daum, bir süredir kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile iki, Beşiktaş ile de bir kez şampiyonluk elde eden ve bir dönem Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, kanser hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir süre önce konan teşhisin ardından tedavisinin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran 69 yaşındaki futbol adamı, bu süreçte mahremiyetine saygı beklediğini söyledi.

"Kanser teşhisi aldığım için gözlerden uzak yaşadım"

Daum, "Size özel bir mesaj vermek istiyorum. Ne yazık ki rutin bir muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde gözlerden uzak yaşadım. Teşhisi öğrendiğimizden beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Köln ekibinin güvenli ellerindeyim. Tedavi bana çok iyi geldiği için mutluyum." dedi.

"Desteğiniz için teşekkür ederim"

Alman teknik adam, "Beni bilirsiniz. Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı tüm iyimserliğimle ve tüm gücümle karşıladım. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğ gerçeğine saygı duymanızı rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Kanser tedavisine zamanında başlayın"

Son olarak sevenlerine bir mesaj gönderen Daum, "Hepinizi uyarıyorum. Kanser tedavisine zamanında başlayın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.