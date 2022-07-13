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Spor Cristiano Ronaldo'yu istemediler
Spor

Cristiano Ronaldo'yu istemediler

Fransa devi Paris Saint-Germain, Manchester United'dan ayrılacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo'yu istemedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 20:10:00 -
Cristiano Ronaldo'yu istemediler

Cristiano Ronaldo'nun efsane olduğu Manchester United'dan ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşmüştü. Menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna yeni kulüp aradığı öne sürülerken görüşülen kulüplerden birinin de PSG olduğu yazıldı.

PSG Ronaldo'yu reddetti

La Parisien'in haberine göre, Ronaldo'nun menajeri Mendes, oyuncusunu Fransız devine önerdi. Ancak PSG bu transfer görüşmesini reddetti.

Erik Ten Hag Kalacak

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı.

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