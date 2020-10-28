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Spor Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti
Spor

Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:19:30 -
Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım altına yorum olarak, "PCR testi saçmalık" yazması tartışma konusu oldu.

İtalyan basınında Portekiz kaynaklı çıkan haberlere göre, Kovid-19’a yakalandığı için iki haftadır izolasyon altında olan Ronaldo’nun üçüncü testi de yine pozitif çıktı.

Sosyal paylaşım sitelerinden Instagram’da bireysel antrenmanlarına devam ettiği, iyi ve formda olduğuna dair fotoğraf ve videolar paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı bir yorum dikkati çekti.

"PCR testi tam bir saçmalık" yazan Ronaldo, daha sonra bu yorumunu sildi.

Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yorum, Cristiano Ronaldo’nun 3. testinin de pozitif çıkmasına verdiği tepki olarak değerlendirildi.

İtalya'nın önemli virologlarından Prof. Roberto Burioni de Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun bu yorumunu tiye alarak, "Meslektaşım Cristiano Ronaldo’ya kalabalık virolog grubuna 'hoş geldin' diyorum. Kendisi, göz doktorlarına karşı yapılacak bir sonraki maçta çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda Ronaldo’nun Kovid-19'u tespit etmeye yarayan PCR testine yönelik ifadelerine bazı kullanıcılar da yıldız oyuncunun, 1 milyondan fazla kişinin canını alan virüs hakkında bu şekilde konuşmaması gerektiğini belirten yorumlar yaptı.




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