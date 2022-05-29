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Spor Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Cristiano Ronaldo yeni takımı:
Spor

Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Cristiano Ronaldo yeni takımı:

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fransiz ekibi PGS'yi reddettiği ve kariyerine devam etmek istediği kulüp açıklandı. Peki, Cristiano Ronaldo kimle anlaştı?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 09:35:00 -
Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Cristiano Ronaldo yeni takımı:

Cristiano Ronaldo'nun hangi takımla anlaştığı araştırılmaya başlandı. Peki, Cristiano Ronaldo hangi ligde oynayacak?

Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Cristiano Ronaldo yeni takımı:

Cristiano Ronaldo'ya geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG teklifte bulundu. Portekizli futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo, Manchester United'ta kalmak istiyor. Cristiano Ronaldo bu yıl İngiliz ekibinin formasıyla 39 maça çıktı. Ronaldo söz konusu 37 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı.

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