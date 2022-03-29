Cristian Eriksen sedyeyle ayrıldığı stada ayak bastı
Cristian Eriksen, EURO 2020'de kalp rahatsızlığı geçirerek sedyede ayrıldığı Parken Stadı'na döndü.
EURO 2020'de futbolseverleri korkutan Cristian Eriksen, Danimarka - Sırbistan maçı öncesinde talihsiz olayın yaşandığı stadyumda antrenmana çıktı.
12 Haziran'da oynanan Danimarka - Finlandiya maçında geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hayati tehlikeyi atlayan Eriksen, dramatik günün ardından ilk kez Parken Stadı'na çıktı.
Danimarka ile Sırbistan arasındaki hazırlık maçı için yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla çalışan 30 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynanan Hollanda maçında milli formaya golle dönüş yapmıştı.
Kalp rahatsızlığının ardından İtalya'daki sağlık protokolü sebebiyle Inter ile sözleşmesini fesheden Eriksen, kariyerini Premier Lig ekibi Brentford'da sürdürüyor.