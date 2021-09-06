Crespo resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.