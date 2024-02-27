Çözüm lokal katliam değil ülke çapında kısırlaştırma... Çanakkale'de çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 14 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Zehirleyerek bu işin çözüme kavuşmayacağını anlamak, ülke genelinde komple bir kısırlaştırma çalışmasıyla zaten 4-5 yıl içinde üreyemedikleri için toplu bir yok oluşu sağlamak çok daha sağlıklı ve islami.

Gökçeada'da biri sahipli olmak üzere 14 köpeğin zehirlendiği tespit edildi. Yapılan incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehire maruz kaldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili açıklama yapan Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, ilçedeki güvenlik kameralarının belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce incelendiğini belirtti. İpek, "Bu olayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Gerekli numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ölen köpekler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak gömüldü. Olay savcılığa intikal etti" dedi.

(İLKHA)