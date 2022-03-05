'Çözeceğim seni oğlum, büyük yavşaksın' Atilla Taş ve İsmail Saymaz birbirine girdi!

FETÖ’den hapis yatan ve her fırsatta hükümeti hedef alan Atilla Taş, “FETÖ’nün medya yapılanması” davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı ceza sonrasında iyice çılgına döndü. Sözde sanatçı Atilla Taş’ın yaptığı paylaşım ‘bukalemun’ İsmail Saymaz’la kavga başlattı.

Sosyal medyada kavgaya tutuştular

Atilla Taş yaptığı paylaşımda “İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldığını” iddia etti. ‘Bukalemun’ İsmail Saymaz ise cevap vermekte gecikmedi ve Taş’ın kendisine hediye ettiği kitabı paylaşarak “cezaevi anılarını yazdığın kitabını ‘Güzel adam, güzel dost” diye yazarak, bana armağan ettin” dedi.

“Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum”

Atilla Taş ve İsmail Saymaz sosyal medya hesapları Twitter üzerinden öyle bir tartışmaya girdiler ki küfürler havada uçuştu. İsmail Saymaz’ı suçlayan Taş, “Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor!” ifadelerini kullandı.

Kitap üzerinden fena atıştılar

İsmail Saymaz ise Twitter hesabından Taş’a “Evet, @AtillaTasNet ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım! Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabı ‘Güzel adam, güzel dost’ diye yazarak, bana armağan ettin” dedi.

“Seninle hesaplaşacağız”

Atilla Taş’ın paylaşımlar şöyle:

“Hazır İsmail Saymaz muhabbeti açılmışken, O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım. Şimdi o halk tv’den yüzbinler kazanırken ben yurtdışına bile çıkamıyorum! :) Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız.”

“Yiyosa Halk TV’ye davet et”

“Yiyosa Halk TV’ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabi! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını!

Aynı İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!”

“Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum”

Bak İsmail Saymaz, senden bir yıl alacağım var! Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk’ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bi adama çattın! çözeceğim seni olm! Beni arayıp abi çok özür dilerim. Olayların buraya geleceğini bilmiyordum dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar! Anlatsana olm bunu yazdırmak için sarfettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana olm! Niye sustun? Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz’a sakın güvenmeyin!”



