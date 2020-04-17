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Yerel

Covit19Savar Beypazarı’nda

Mamak Belediyesi’nin kendi mühendis ve ustaları ile sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere geliştirdiği basınçlı ilaçlama sistemi aracı "Covit19Savar" Beypazarı’nda ilaçlama çalışması yaptı.

2020-04-17 18:52:00 -
Covit19Savar Beypazarı’nda

Mamak Belediyesi tarafından birçok ilçeye gönderilen ilaçlama aracı, Beypazarı cadde ve sokaklarında çalışmalarını gerçekleştirerek Beypazarı Belediyesi’nin koronavirüs ile mücadelesine katkıda bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Belediyesi çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.’

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