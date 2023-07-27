Coutinho Beşiktaş'a geliyor mu? Josef de Souza resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Coutinho transferi için eski oyuncusu Josef de Souza'dan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı resmen duyurdu.

Josef de Souza yaptığı açıklamada, "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, transfer dönemine şuana kadar Daniel Amartey, Jean Onana ve Emrecan Bulut'u renklerine bağladı.

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