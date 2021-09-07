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Spor

Çotanaklar'dan Rusya atağı!

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, dış transferde kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 17:07:00 -
Çotanaklar'dan Rusya atağı!

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, dış transferde kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine hız veren Çotanaklar, Rusya’nın köklü kulübü Krasnodar’ın 21 yaşındaki yıldızı Shapi Suleymanov’un işini büyük oranda bitirdi. Yeşil Beyazlılar aynı zamanda Rusya U21 Milli Takımında da forma giyen forvet ve sağ kanat oyuncusu Shapi Suleymanov’u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

 

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