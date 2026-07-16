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Medya Coşkun'a geçmiş olsun ziyareti
Medya

Coşkun'a geçmiş olsun ziyareti

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Coşkun'a geçmiş olsun ziyareti

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi süreci devam eden Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'a Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yayın Yönetmenimiz Murat Alan, Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu ve Reklam Genel Müdürü M.Enes Kaçmaz geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi süreci devam eden Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’a, Akit Medya yönetiminden anlamlı bir geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi. Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu ve Akit Medya Reklam Genel Müdürü M. Enes Kaçmaz, Muharrem Coşkun’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Coşkun’un sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, tedavi sürecinin en kısa zamanda olumlu sonuçlanması temennisinde bulunuldu. Akit Medya yöneticileri, uzun yıllardır medya camiasında önemli hizmetlerde bulunan Muharrem Coşkun’un bir an önce sağlığına kavuşarak görevine dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.

 

Akit Medya Grubu tarafından yapılan değerlendirmede ise birlik ve dayanışma vurgusu yapılarak, “Akit Medya ailesi olarak kıymetli çalışma arkadaşımız Muharrem Coşkun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah’tan kendisine acil şifalar niyaz ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Akit Medya ailesi olarak Muharrem Coşkun’un tedavi sürecini yakından takip ederken, kendisine ve ailesine sabır, metanet ve acil şifalar diliyoruz.

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