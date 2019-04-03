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Coşkun Güven: “Kazanan Yenice olsun”

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven seçim sonuçları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak “Kazanan Yenice olsun” dedi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:29
Coşkun Güven: “Kazanan Yenice olsun”

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven seçim sonuçları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak “Kazanan Yenice olsun” dedi.


Belediye Başkan Adayı Güven tarafından yapılan açıklamada, "Güzel ilçemiz Yenice’de yaklaşık 3 ay süre ile seçim kampanyasında bulunduk, Yenice’miz için yapmak istediklerimizi ve kendimizi vatandaşlarımıza anlattık ve onlardan destek istedik. Samimi bir yaklaşım ile partili partisiz herkese ulaşarak Yeniceyi geleceğe taşımak için çalışacağımızı söyledik. Yinegençlerimizeyönelik istihdam kapısı olacak projelerimiz ile sosyal ve kültürel alanda yapacağımız projelerimizi halkımızla paylaştık. 31 Martta yapılan seçimlerde de demokrasimizin gereği olarak, bir kazananın olacağını biliyorduk ve sonuçta seçmenimiz mevcut Belediye Başkanı ile devam kararı alarak tercihini bu yönde kullandı.”


Güven açıklamasına devam ederek ”Gelinen bu noktada seçmenimizin kararına saygı duyarak, ilçemizde başta olmak üzere memleketimizin her köşesinde seçimlerde kazanan adaylara başarılar diler, bu süreçte bizlerle birlikte gece gündüz çalışmalarda bulunan gönül insanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:29
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