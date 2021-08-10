Coşkun Başbuğ, Ekşi Sözlük konusunda ‘Tuzak büyük! Dikkat’ diyerek uyardı: Onlar devreye girdi

Yeniakit Ankara

“Halkın ayaklanması için daha ne gerekiyor” başlığı açarak insanları sokağa dökmeye çalışan lağım çukuru Ekşi Sözlük’e ilişkin Güvenlik ve terör uzmanı emekli istihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“Bu tür paylaşımlarla sokakları hareketlendirmeye çalışıyorlar” diyen Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ yaptığı paylaşımda, “Ekşi sözlük denen kripto sosyal medya(!) gerçek görevinin bu olmadığını göstermeye başladı ve halkı isyana davet etti. Çoktan ekşiyen ama bizlerin yeni farkına vardığı bu ve benzer kokuşmuş yapılar sokakları hareketlendirmek için devreye alındı. Aman dikkat tuzak büyük..” diyerek uyarılarda bulundu.