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Eğitim Çorum'un iftiharları! Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının YKS başarısı..
Eğitim

Çorum'un iftiharları! Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının YKS başarısı..

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'ndan mezun 58 öğrenci, Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşerek, yine büyük bir başarıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 23:43:00 -
Çorum'un iftiharları! Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının YKS başarısı..

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu mezunları, YKS sonucunda büyük başarılara imza atti.

9 öğrenci Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı

Okul mezunu 58 öğrenci, YKS ile Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşme başarısı gösteren 9 öğrenci Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim almaya hak kazanarak, geleceğin İlahiyatçı adayları oldu.

Birçok öğrenci puanı ile dereceye girmişti

Tıp, Hukuk, Siyasal Bilgiler ve İletişim fakültelerine de öğrenci gönderen okul, YKS'de önemli dereceler elde etmişti.

%22lik dilimle Anadolu Lisesi'nde okumaya hak kazanan bir öğrenci,YKS 2021 sınav sonucunda, Türkiye genelinde ilk bine girmeyi başarmıştı. Okuldan mezun 10 öğrenci ilk 5 bine, 15 öğrenci ilk on beş bine, 18 öğrenci de ilk 20 bine girerek derece yapmıştı. Çorumlu gençlere bu başarıların yaşanmasında katkı sunan Anadolu Lisesi, Çorum Belediyesi tarafından yaptırılmıştı.

Üniversiteye girmeye hak kazanan 58 öğrenci ve kazandıkları bölümler şöyle:

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