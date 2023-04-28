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Yerel Çorum'daki silahla yaralama olaylarıyla ilgili 3 tutuklama
Yerel

Çorum'daki silahla yaralama olaylarıyla ilgili 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:04:00 -
Çorum'daki silahla yaralama olaylarıyla ilgili 3 tutuklama

Çorum'da geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan silahlı yaralama olaylarıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum'da geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan silahlı yaralama olaylarıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kent merkezinde 24-26 Nisan 2023 tarihleri arasında meydana gelen ‘Ateşli silah ile kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Mala zarar verme, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit’ olaylarını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Çepni Mahallesi, Cemilbey Caddesi, Ankara Yolu ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı işyeri ve bir ikamete yönelik meydana gelen olayları gerçekleştiği tespit edilen 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Yakalanan şahıslarla birlikte olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet fişek ele geçirilmiş, yakalanan şüphelilerden 2’si işlemlerinin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Polis Merkezi Amirliğinde serbest bırakılmış, 3 şüpheli şahıs ise sevk edildikleri adli birimlerce tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir" denildi.

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