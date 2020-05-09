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Aktüel

Çorum'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:33:03 -
Çorum'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Kılıç (43) yönetimindeki 68 DZ 012 plakalı tır, Çorum-Alaca kara yolu Hatap Barajı mevkisinde karşı şeride geçip Emre Çetin'in (31) kullandığı 19 AAU 325 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Kılıç gözaltına alındı.

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