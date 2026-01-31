  • İSTANBUL
Yerel Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı
Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Çomar Barajı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. (37) idaresindeki 06 DC 0919 plakalı otomobil ile S.A.Ç. (40) yönetimindeki 55 SN 035 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü D.Ç. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan N.Ç. (11), I.Ç. (12), N.Ç. (6) ve Ö.Ş. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlaması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

 

