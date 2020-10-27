Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınan kişi sayısı 96'ya ulaştı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar izolasyon kurallarını ihlal eden 96 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındığı bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, İskilipli Atıf Hoca Yurdunda 16 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktaran Çiftçi, "Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi tarafından bugüne kadar yapılan denetimlerde, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden toplam 96 şahıs karantina sürelerini tamamlamak üzere izolasyon yurduna yerleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Karantinaya alınan kişilerin günlük masraflarının tahsil edildiğini, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplum sağlımızın korunması adına denetimlerimiz artarak devam edecek olup, mağduriyet yaşanmaması adına tüm halkımızın kurallara ve tedbirlere harfiyen uyması, vatandaşlarımızın izolasyon ve Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız gereği alınan genel tedbirlerin ihlal edilmesi halinde ise 112, 155 ve 156 nolu hatlardan veya HES uygulaması üzerinden bildirimde bulunması önem arz etmektedir."