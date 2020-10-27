  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınan kişi sayısı 96'ya ulaştı
Aktüel

Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınan kişi sayısı 96'ya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:56:00 -
Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınan kişi sayısı 96'ya ulaştı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar izolasyon kurallarını ihlal eden 96 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındığı bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, İskilipli Atıf Hoca Yurdunda 16 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktaran Çiftçi, "Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi tarafından bugüne kadar yapılan denetimlerde, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden toplam 96 şahıs karantina sürelerini tamamlamak üzere izolasyon yurduna yerleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Karantinaya alınan kişilerin günlük masraflarının tahsil edildiğini, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplum sağlımızın korunması adına denetimlerimiz artarak devam edecek olup, mağduriyet yaşanmaması adına tüm halkımızın kurallara ve tedbirlere harfiyen uyması, vatandaşlarımızın izolasyon ve Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız gereği alınan genel tedbirlerin ihlal edilmesi halinde ise 112, 155 ve 156 nolu hatlardan veya HES uygulaması üzerinden bildirimde bulunması önem arz etmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonları ilgilendiren gelişme
Gündem

Milyonları ilgilendiren gelişme

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı
Dünya

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı

Azerbaycan ordusu karşısında açık yenilgi alan Ermenistan'da, ölmek istemeyen askerler cepheden kaçmak için türlü oyunlara başvuruyor. Ermen..
BAE'den skandal Erdoğan açıklaması
Dünya

BAE'den skandal Erdoğan açıklaması

Kukla BAE lideri Bin Zayed'in danışmanı Abdulhalık Abdullah, Peygamberimize yönelik alçak saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay