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Aktüel

Çorum'da Kovid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki hasta 26 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

2020-04-28 15:56:13 -
Çorum'da Kovid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki hasta 26 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 60 yaşındaki hasta, yoğun bakımda 26 gün süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise çıkarıldı.

Kronik rahatsızlıkları bulunan erkek hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Nisan'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Burada 22 gün solunum cihazına bağlı kalan hasta, 26 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından normal servise çıkarıldı.

Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.




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